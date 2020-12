Alberto Genovese, quarta ragazza accusa le violenze: “Mi ha detto che era cocaina, invece mi ha stordita” (Di domenica 20 dicembre 2020) Emergono nuove testimonianze e testimoni in merito al caso di Alberto Genovese: a farsi avanti è un’altra giovane vittima degli abusi perpetrati dall’imprenditore – la quarta, in questa storia fatta di violenza, sesso e droga. Alberto Genovese è finito in carcere dallo scorso 6 novembre, con l’accusa di aver violentato una 18enne dopo averla stordita L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Emergono nuove testimonianze e testimoni in merito al caso di: a farsi avanti è un’altra giovane vittima degli abusi perpetrati dall’imprenditore – la, in questa storia fatta di violenza, sesso e droga.è finito in carcere dallo scorso 6 novembre, con l’di aver violentato una 18enne dopo averlaL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

