A Natale gli scacchi tornano Re grazie alla Regina (degli sacchi) (Di domenica 20 dicembre 2020) Di radica di olmo o di noce. Di marmo di Carrara o di onice. O, per chi vuole essere più tech, elettronica. In Italia la buona vecchia scacchiera è ormai uno dei regali di Natale 2020 - se non “il” regalo. Tutto merito della serie tv “La Regina degli scacchi” e dello sguardo magnetico della sua protagonista, l’attrice Anya Taylor-Joy. Da quando è uscita su Netflix, anche in Italia è partita la moda: un gioco che ormai nell’immaginario collettivo veniva considerato passatempo per pensionati, al pari delle bocce, ha subito una rapida mutazione glamour, finendo per vivere una seconda vita decisamente più pop. Tanto che non solo c’è stato un boom di vendita per le scacchiere tradizionali ma tutto il mondo che gira attorno a torri e pedoni è ritornato all’improvviso di tendenza: stanno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Di radica di olmo o di noce. Di marmo di Carrara o di onice. O, per chi vuole essere più tech, elettronica. In Italia la buona vecchiaera è ormai uno dei regali di2020 - se non “il” regalo. Tutto merito della serie tv “La” e dello sguardo magnetico della sua protagonista, l’attrice Anya Taylor-Joy. Da quando è uscita su Netflix, anche in Italia è partita la moda: un gioco che ormai nell’immaginario collettivo veniva considerato passatempo per pensionati, al pari delle bocce, ha subito una rapida mutazione glamour, finendo per vivere una seconda vita decisamente più pop. Tanto che non solo c’è stato un boom di vendita per leere tradizionali ma tutto il mondo che gira attorno a torri e pedoni è ritornato all’improvviso di tendenza: stanno ...

juventusfc : Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste ??)… - istsupsan : ??#COVID19, A #NATALE PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI Distanziamento, lavarsi le mani, indossare bene la mascherina,… - ricpuglisi : Le foto degli assembramenti sono state sfruttate per introdurre le zone rosse a Natale. Invece di usare le forze d… - MaxScherzyIT : RT @juventusfc: Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste ??) ai picc… - davideinno85 : RT @juventusfc: Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste ??) ai picc… -