9 impieghi dell’aceto per la pulizia in casa in cui può fare più male che bene

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 20 dicembre 2020)per lain: quando non usarlo! Gli appassionati di pulizie con prodotti naturali, sanno che l’aceto è estremamente utile in moltissime situazioni. Dobbiamo peròalcune precisazioni in particolare su alcuni usi. Ci sono dei casi in cui utilizzarlo è assolutamente sconsigliato, stiamo parlandobianco di alcool ma dobbiamoattenzione anche con gli altri tipi di aceto. Vediamo quali sono i casi in cui è meglio evitare di usarlo. Nella lavatrice Conosciamo tutti le proprietà, per quanto riguarda il bucato ma la lavatrice è composta da molte parti in plastica, alcuni tipi di questo materiale, possono essere danneggiati dall’aceto. In alcuni casi guarnizioni e tubi possono addirittura ...