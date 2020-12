20 dicembre | 658 contagi | 21 decessi | stabili ricoveri in terapie intensive

(Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovisu 7.137 tamponi (pari al 9,2%), di cui 989 test antigenici. Isono 21,i ricoverati nelle(55 totali), mentre iin altri reparti sono 602 (+8). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.191, di cui: 9.535 a Trieste, 20.210 a Udine, 9.605 a Pordenone e 5.280 a Gorizia, alle quali si aggiungono 561 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.915. Icomplessivamente ammontano a 1.429, con la seguente suddivisione territoriale: 422 a Trieste, 625 a Udine, 293 a Pordenone e 89 a ...

fulviocortesi : 658,50x5= 3290$ -41,5/-51,5 a target d'analisi 700/710 entra nello S&P 500 il 21 Dicembre Bravo Musk. -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre 658

I casi attuali di infezione in Friuli Venezia Giulia risultano essere 13.915 Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovi contagi su 7.137 tamponi (pari al 9,2 per cento), di cui 989 te ...FVG - Oggi, 21 dicembre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovi contagi su 7.137 tamponi (pari al 9,2%), di cui 989 test antigenici. I decessi sono 21, stabili i ricoverati nelle terap ...