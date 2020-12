Zona rossa e arancione a Natale 2020 | cosa si potrà fare e non fare

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nuova ordinanza Veneto punto per punto: torna l'autocerficazione per gli spostamenti 18 dicembreIl decreto legge 18 dicembren. 172 del governo Conte pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo ...

chedisagio : Dunque ad oggi sarebbe: 5 gennaio zona rossa 6 gennaio zona rossa 7 gennaio scuole aperte e impianti di sci aperti. - ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - lorepregliasco : Mentana parla di zona rossa totale dal 24 dicembre al 6 gennaio - Tino44588447 : RT @vitalbaa: La prova del nove dell’irragionevolezza delle nuove misure? L’Italia sarà zona rossa tra il 26/12 e il 6/1 perché il sistema… - _xnonhounome : RT @fedvibes: Giorni in zona gialla poi rossa poi arancione poi rossa di nuovo Butto un +4 cambio colore blu -

Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553. Venerdì i positivi erano stati 17.992, i morti 674. In totale i casi da ...«Zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio». Queste sono state le parole del premier Conte durante la conferenza stampa di ieri sera in cui illustrava le restrizioni che avrebbero ...