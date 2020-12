Zaia | nuova ordinanza rimpiazzata dal 24 dicembre

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo cheieri aveva annunciato unache prevedeva il divieto di spostamenti dal proprio comune a partire dalle 14, al fine di arginare l’inarrestabile ondata di contagi che sembra aver travolto il Veneto, adesso fa dietro front. Il nuovo Decreto legge di Conte sul Natale va infatti a rimpiazzare le disposizioni del governatore del Veneto, che decadranno dunque dal 24. “Le curve stanno segnando la diminuzione, a meno che non ci sia una repentina inversione di tendenza dovremmo ora continuare a scendere. Verona è in una situazione di forte tensione, ma oggi ha posti che si liberano, ma è prudente guardare tutto questo quadro. I contagi si stanno alzando in tutta Europa, l’infezione c’è e continua a correre, nonostante ci sia gente che nega il Covid“. “Ovviamente visto che è uscito il nuovo decreto Natale, ...