West Bromwich-Aston Villa domenica | ore 20 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 19 dicembre 2020) I padroni di casa cercheranno di costruire sul punto ottenuto nell’insperato pareggio per 1-1 contro il Manchester City a metà settimana in quella che si è rivelata l’ultima partita con Slaven Bilic in panchina. Chissà se la scelta della dirigenza si rivelerà giusta ma in effetti “Big Sam” è uno che ha dimostrato di saper InfoBetting: Scommesse Sportive e