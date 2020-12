Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, un po’ di gameplay! (Di sabato 19 dicembre 2020) Nacon e Cyanide hanno divulgato, tramite comunicato stampa, un gameplay trailer di Werewolf: The Apocalypse – Earthblood di ben sei minuti, in cui vengono mostrate moltissime meccaniche di gioco Mostrato già diverse volte durante quest’estate, con due diversi trailer, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood è il primo action-RPG dedicato all’omonimo franchise horror. Arriverà il 4 febbraio 2021 su console old-gen (PS4 e Xbox One) e next-gen, oltre che al PC in esclusiva Epic Game Store. Il titolo, che si professa essere molto maturo e brutale, vi inviterà ad impersonare Cahal alla ricerca di una sanguinosa redenzione. Sarà proprio il protagonista a giocare un ruolo essenziale nella grande guerra condotta dai Garous contro Endron, un’azienda che sta devastando, con le sue azioni, il ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 dicembre 2020) Nacon e Cyanide hanno divulgato, tramite comunicato stampa, un gameplay trailer di: Thedi ben sei minuti, in cui vengono mostrate moltissime meccaniche di gioco Mostrato già diverse volte durante quest’estate, con due diversi trailer,: Theè il primo action-RPG dedicato all’omonimo franchise horror. Arriverà il 4 febbraio 2021 su console old-gen (PS4 e Xbox One) e next-gen, oltre che al PC in esclusiva Epic Game Store. Il titolo, che si professa essere molto maturo e brutale, vi inviterà ad impersonare Cahal alla ricerca di una sanguinosa redenzione. Sarà proprio il protagonista a giocare un ruolo essenziale nella grande guerra condotta dai Garous contro Endron, un’azienda che sta devastando, con le sue azioni, il ...

