WePlay Esports ufficializza la partnership con il campione di boxe Oleksandr Usyk | nasce la WUFL

Leggi su esports247

(Di sabato 19 dicembre 2020) Come riportato daInsider, la holding di mediahato una nuovacon ilmondiale di, famoso soprattutto per aver vinto la medaglia d’oro nella categoria dei pesi massimi alle Olimpiadi di Londra 2012. La collaborazione è nata con lo scopo di creare un marchio per dei tornei di giochi di combattimento “di alto livello”, che prende il nome diUltimate Fighting League ().ha rivelato aInsider che i tornei delriguarderanno alcuni famosi giochi di combattimento, come Super Smash Bros.Ultimate, Tekken 7, Street Fighter V e ...