Walker | cast | trama | promo della serie tv con Jared Padalecki

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020)è la nuovatv firmata The CW con protagonista. Ecco di seguito tutte le informazioni,e quando va in onda. SCOPRI LE ALTREDEL MOMENTO, Genevieve, Lindsey Morgan, Keegan Allen, Mitch Pileggi, Molly Hagan, Coby Bell, Jeff Pierre, Violet Brinson, Kale Culley, Odette Annable, Chris Labadie, Alex Landi, Gabriela Flores.Si tratta del reboottv, Texas Ranger con Chuck Norris andata in onda dal 1993 al 2001. Un padre vedovo torna ad Austin dopo due anni, ...