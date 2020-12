Volley femminile, Serie A1: Novara batte Chieri 3-0 e rafforza il secondo bene, Caterina Bosetti top-scorer (Di sabato 19 dicembre 2020) Novara ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-22; 26-24; 25-21) nel match valido per la 16ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le ultime Campionesse d’Europa hanno fatto festa tra le mura amiche al termine di una partita sempre ben condotta, dove sono state decisamente più performanti nel primo e nel terzo set, mentre nella seconda frazione hanno dovuto rimontare nella fase più calda. Le rosablù hanno infilato l’undicesima vittoria stagionale e si confermano saldamente al secondo posto, distaccate di otto punti dall’imbattibile capolista Conegliano. Monza è a -6 (con un incontro giocato in meno), Scandicci a -7 (con due partite in meno). Chieri resta in quinta posizione, con 21 punti in undici incontri disputati (contro i 13 delle piemontesi). A trascinare le ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-0 (25-22; 26-24; 25-21) nel match valido per la 16ma giornata dellaA1 di. Le ultime Campionesse d’Europa hanno fatto festa tra le mura amiche al termine di una partita sempre ben condotta, dove sono state decisamente più performanti nel primo e nel terzo set, mentre nella seconda frazione hanno dovuto rimontare nella fase più calda. Le rosablù hanno infilato l’undicesima vittoria stagionale e si confermano saldamente alposto, distaccate di otto punti dall’imbattibile capolista Conegliano. Monza è a -6 (con un incontro giocato in meno), Scandicci a -7 (con due partite in meno).resta in quinta posizione, con 21 punti in undici incontri disputati (contro i 13 delle piemontesi). A trascinare le ...

Buona prestazione dell’Igor Gorgonzola Novara, che nel match valevole come anticipo della terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 2020/2021 ha battuto la Reale Mutua Fenera Chieri per 3-0 ...

