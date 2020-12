Voglia di Draghi | l' atto di sfiducia degli italiani verso sé stessi

(Di sabato 19 dicembre 2020) A me sembra che tutto si tenga: il sondaggio Swg offerto ad Huffpost secondo cui la maggioranza relativadesidera Marioal comando del governo spiega bene che sta succedendo. L’ultima rilevazione, il 19 giugno, dava ancora avanti Giuseppe Conte (28 per cento a 25). Orasale di un punto (26) e Conte scende di sette (21). Nella seconda metà di giugno il Covid sembrava controllabile, organizzavamo le ferie con margini di libertà, poi interpretati in senso ampiamente estensivo, il premier si era preso licenze sui cardini della democrazia con l’ammutolito appoggio della moltitudine, poiché davanti al nemico oscuro e inatteso serve un condottiero. Sei mesi dopo l’aria è altra. Il Covid imperversa, fa strage quotidiana al ritmo di seicento-novecento morti al giorno, impone ulteriori ...

L'HuffPost

Ora Draghi sale di un punto (26 ... Per noi scegliere è un atto di fede. Non vogliamo un presidente del Consiglio, vogliamo un demiurgo, o almeno un mago. Si transita da Berlusconi a Di Maio, da ...Draghi è il governo che non c’è: evocato, temuto, strumentalizzato, ma il governo Draghi non c’è. Non è alle viste, né nei propositi dei due ...