Vlahovic: “Siamo sulla buona strada per uscire dalla crisi. Ringrazio Prandelli per la fiducia” (Di sabato 19 dicembre 2020) A pochi minuti dalla gara con il Verona, l’attaccante della Fiorentina, Vlahovic, ha parlato del momento della Viola e su come uscire dalla crisi. Queste le parole di Vlahovic a Sky: “Sentiamo di essere sulla strada giusta. Ci è mancata un po’ di fortuna e con il Sassuolo non abbiamo vinto, ma abbiamo lottato molto. Le parole di Prandelli mi responsabilizzano, ma mi aiutano an dche tanto. Posso solo ringraziarlo e provare a dare il mio meglio sul campo”. Foto: Twitter uff. Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) A pochi minutigara con il Verona, l’attaccante della Fiorentina,, ha parlato del momento della Viola e su come. Queste le parole dia Sky: “Sentiamo di esseregiusta. Ci è mancata un po’ di fortuna e con il Sassuolo non abbiamo vinto, ma abbiamo lottato molto. Le parole dimi responsabilizzano, ma mi aiutano an dche tanto. Posso solo ringraziarlo e provare a dare il mio meglio sul campo”. Foto: Twitter uff. Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FiorentinaUno : PRE-PARTITA, Vlahovic: 'Siamo sulla strada giusta. Prandelli mi responsabilizza, lo ringrazio' -… - Fiorentinanews : #Vlahovic: 'Siamo sulla strada giusta anche se contro il #Sassuolo è mancata la vittoria. Non posso che ringraziare… - NandoPiscopo1 : @Giallo585 @tcarapezza @marco_ramiccia @GreenMidnight1 Ormai é la nuova hit del milan twitter scamacca, un ragazzo… - PaoloGFlorence : @_fastfastfast Caceido e Platek (questo in prestito). Ci vogliono tutti e due per non rischiare nulla. Se Vlahovic… - violanews : ?? Il giornalista tifoso viola: “Rosa sopravvalutata, la Fiorentina è una squadra imperfetta e incompleta ma mi aspe… -