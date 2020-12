Vite al limite…e poi: stasera la storia di Diana Bunch (Di sabato 19 dicembre 2020) Il giorno 8 maggio 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la sesta puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Diana Bunch. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte un caso molto particolare, di una donna che era sempre stata magra ma ha cominciato a mangiare e ad ingrassare a causa delle vicissitudini della vita e soprattutto da quando è stata congedata dall’Aeronautica Militare. Vite al limite – Diana Bunch Diana, la protagonista, ha 55 anni, vive a Seattle, e all’inizio del suo percorso pesa ben 273 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si applicherà moltissimo perdendo ben 110 kg per arrivare a 163 chilogrammi. Diana Bunch oggi Ancora più ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 dicembre 2020) Il giorno 8 maggio 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la sesta puntata della stagione 5 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte un caso molto particolare, di una donna che era sempre stata magra ma ha cominciato a mangiare e ad ingrassare a causa delle vicissitudini della vita e soprattutto da quando è stata congedata dall’Aeronautica Militare.al limite –, la protagonista, ha 55 anni, vive a Seattle, e all’inizio del suo percorso pesa ben 273 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si applicherà moltissimo perdendo ben 110 kg per arrivare a 163 chilogrammi.oggi Ancora più ...

