Virginia Raggi assolta, l’affondo contro il M5S: “Solitudine politica” (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi ritenuta innocente anche in secondo grado per la vicenda di Renato Marra assolta per la seconda volta. La sindaca di Roma Virginia Raggi viene giudicata innocente anche nel secondo grado di giudizio in merito alla vicenda Marra. La fine del processo d’appello è però per la prima cittadina romana anche occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del (o per lanciarlo al) proprio schieramento politico. La Raggi all’uscita dell’aula ha dichiarato alla stampa che è una vittoria del suo staff e delle persone che le sono state accanto in quattro anni di “Solitudine politica ma non umana”. Ogni riferimento a cose o persone ovviamente non è per nulla casuale. Ha invitato molte persone ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca di Romaritenuta innocente anche in secondo grado per la vicenda di Renato Marraper la seconda volta. La sindaca di Romaviene giudicata innocente anche nel secondo grado di giudizio in merito alla vicenda Marra. La fine del processo d’appello è però per la prima cittadina romana anche occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del (o per lanciarlo al) proprio schieramento politico. Laall’uscita dell’aula ha dichiarato alla stampa che è una vittoria del suo staff e delle persone che le sono state accanto in quattro anni di “ma non umana”. Ogni riferimento a cose o persone ovviamente non è per nulla casuale. Ha invitato molte persone ...

virginiaraggi : Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento d… - carlaruocco1 : Virginia Raggi è stata assolta anche in appello. Una notizia bellissima che conferma la trasparenza del suo lavoro!… - petergomezblog : Virginia Raggi, al processo d’Appello la procuratrice generale chiede 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma - Luisa88549486 : RT @LaNotiziaTweet: Virginia #Raggi assolta anche in Appello dall’accusa di falso. Per i giudici il fatto non costituisce reato. “Oggi in m… - MauroBartolett3 : RT @matteorenzi: L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sco… -