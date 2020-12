Virginia Raggi assolta in appello per la nomina di Marra: “Lunghi anni di solitudine politica” (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta in appello per l’inchiesta riguardante la nomina di Renato Marra, concludendo così la vicenda giudiziaria che l’ha vista imputata per falso documentale. Raggi festeggia il suo trionfo e si rivolge a quanti le avrebbero voltato le spalle in questi 4 anni di indagini, anche nel suo partito. Dal Movimento 5 Stelle comunque arrivano le congratulazioni e l’appoggio dei vertici. Inchiesta nomine, Raggi assolta in appello Virginia Raggi è stata formalmente indagata nel 2017 per la nomina di Renato Marra a capo del dipartimento del turismo di Roma. Il fratello, Raffaele ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca di Romaè statainper l’inchiesta riguardante ladi Renato, concludendo così la vicenda giudiziaria che l’ha vista imputata per falso documentale.festeggia il suo trionfo e si rivolge a quanti le avrebbero voltato le spalle in questi 4di indagini, anche nel suo partito. Dal Movimento 5 Stelle comunque arrivano le congratulazioni e l’appoggio dei vertici. Inchiesta nomine,inè stata formalmente indagata nel 2017 per ladi Renatoa capo del dipartimento del turismo di Roma. Il fratello, Raffaele ...

virginiaraggi : Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento d… - matteorenzi : L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari… - carlaruocco1 : Virginia Raggi è stata assolta anche in appello. Una notizia bellissima che conferma la trasparenza del suo lavoro!… - stop_fake_news_ : AGI - La sindaca Virginia Raggi è stata assolta dall'accusa di falso in atto pubblico dalla seconda sezione penale… - repubblica : RT @giusmo1: Processo nomine, Virginia Raggi assolta in appello. 'Vittoria mia, credo dentro M5S debbano riflettere… “ -