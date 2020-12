Violenza sessuale, Alberto Genovese denunciato da altre due ragazze (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuove accuse per il fondatore di Facile.it: altre due ragazze ospiti dei suoi festini lo denunciano. L’imprenditore è indagato per cessione di droga e Violenza sessuale Nuovi guai per Alberto Genovese, l’imprenditore in carcere dallo scorso 6 novembre con l’accusa di aver violentato una 18enne dopo averla stordita con un mix di droghe durante una L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuove accuse per il fondatore di Facile.it:dueospiti dei suoi festini lo denunciano. L’imprenditore è indagato per cessione di droga eNuovi guai per, l’imprenditore in carcere dallo scorso 6 novembre con l’accusa di aver violentato una 18enne dopo averla stordita con un mix di droghe durante una L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

