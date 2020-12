Viola: “Come riaprire le scuole se ci sono le stesse condizioni di quando abbiamo chiuso? Non abbassiamo la guardia” (Di sabato 19 dicembre 2020) Antonella Viola, l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola, commenta il nuovo decreto Natale, toccando ancora una volta il tema della riapertura della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 dicembre 2020) Antonella, l’immunologa dell’Università di Padova Antonella, commenta il nuovo decreto Natale, toccando ancora una volta il tema della riapertura della scuola. L'articolo .

marilia1sca : RT @orizzontescuola: Viola: “Come riaprire le scuole se ci sono le stesse condizioni di quando abbiamo chiuso? Non abbassiamo la guardia” h… - orizzontescuola : Viola: “Come riaprire le scuole se ci sono le stesse condizioni di quando abbiamo chiuso? Non abbassiamo la guardia” - _Viola_92 : Ragazze ma come fate ad avere quel corpo da urlo....io se mangio un cioccolatino mi pento e mi sento come homer Sim… - Blend_and_Wide : @VIOLA_MARTELLA @RobertoRenga @francescocro1 Fai una cosa del genere in un qualsiasi posto di lavoro: ti buttano fu… - Mariate94258643 : @swanvrose Sono fantastici. Come mi piaceva hoby con quella tutina viola ?????? -