Vigilante ucciso, la figlia Marta si laurea in Legge con 110 e lode: "Ho promesso giustizia a papà" (Di sabato 19 dicembre 2020) Vigilante ucciso, la figlia Marta si laurea in Legge con 110 e lode. Si è laureata con 100 e lode in Giurisprudenza alla Federico II e una tesi in diritto penale speciale Marta Della Corte, figlia di Francesco, il Vigilante di 51 anni ucciso a marzo del 2018 da tre minorenni, all'esterno della metropolitana di Piscinola. Prima della seduta scriveva: "Ho promesso giustizia a papà".

