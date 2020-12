VIDEO Parma-Juventus 0-4 | Highlights | gol e sintesi | doppietta di Cristiano Ronaldo e rete di Kulusevski

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Laha sconfitto ilper 4-0 nell’anticipo serale della 13ma giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini e hanno incamerato tre punti fondamentali per la classifica generale: ora i Campioni d’Italia hanno agganciato l’Inter al secondo posto e si sono portati a un solo punto di distacco dal Milan capolista (ma le due milanesi, giocheranno domani rispettivamente contro Spezia e Sassuolo). Laè passata in vantaggio al 23? con il classico gol dell’ex: perfetto assist rasoterra di Morata dalla sinistra,si fa trovare in area e calcia a botta sicura. Appena tre minuti dopo è arrivato il raddoppio: sempre Alvaro Morat, cross dalla sinistra e incornata di un sontuoso. I bianconeri hanno indirizzato la partita e la ...