VIDEO Luna Rossa, America’s Cup World Series: la vittoria con Ineos e il gran duello con Te Rehutai (Di sabato 19 dicembre 2020) La terza giornata di gara delle America’s Cup World Series 2020 è andata in archivio in quel di Auckland con lo svolgimento delle ultime quattro regate di Round Robin che hanno definito la classifica finale di questa fase e soprattutto gli accoppiamenti in vista della Christmas Race di domani. I padroni di casa di Emirates Team New Zealand hanno chiuso il doppio Round Robin in prima posizione (5/1), perciò se la vedranno contro i britannici di Team Ineos UK(quarti con nessuna vittoria), mentre nella seconda semifinale si sfideranno American Magic (4/2) e Luna Rossa Prada Pirelli (3/3). L’equipaggio britannico di Team Ineos UK, guidato dal leggendario Sir Ben Ainslie, si è confermato in grandissima difficoltà facendo molta fatica a ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) La terza giornata di gara delleCup2020 è andata in archivio in quel di Auckland con lo svolgimento delle ultime quattro regate di Round Robin che hanno definito la classifica finale di questa fase e soprattutto gli accoppiamenti in vista della Christmas Race di domani. I padroni di casa di Emirates Team New Zealand hanno chiuso il doppio Round Robin in prima posizione (5/1), perciò se la vedranno contro i britannici di TeamUK(quarti con nessuna), mentre nella seconda semifinale si sfideranno American Magic (4/2) ePrada Pirelli (3/3). L’equipaggio britannico di TeamUK, guidato dal leggendario Sir Ben Ainslie, si è confermato indissima difficoltà facendo molta fatica a ...

OA_Sport : #VIDEO Riviviamo tutti i momenti del day-3 ad Auckland con Luna Rossa che piega il Team Ineos e dà battaglia contro… - lunasea_cy_bot : LUNA SEA/claustrophobia - Jazz84908576 : RT @BRYmoviesNmusic: scene from QUATRO LUNA - JorjeChavez2 : RT @TDP_69: New Scene!! ??????? 'Luna Under Pressure' ?? @cutelunastar ?? @Pressuretheent1 ?? @Brazzers - Ivan71109205 : RT @BRYmoviesNmusic: scene from QUATRO LUNA -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna Video: Da Terra alla Luna e ritorno, successo missione Cina Il Giornale di Vicenza La maledizione della Prima Luna 2

Nuove informazioni sul sequel de La maledizione della Prima Luna; al centro ci sarà una nuova maledizione - quella di Davey Jones, capitano del vascello fantasma l'Olandese Volante - e Deep si troverà ...

VIDEO Luna Rossa, America’s Cup World Series: la vittoria con Ineos e il gran duello con Te Rehutai

La terza giornata di gara delle America’s Cup World Series 2020 è andata in archivio in quel di Auckland con lo svolgimento delle ultime quattro regate di Round Robin che hanno definito la classifica ...

Nuove informazioni sul sequel de La maledizione della Prima Luna; al centro ci sarà una nuova maledizione - quella di Davey Jones, capitano del vascello fantasma l'Olandese Volante - e Deep si troverà ...La terza giornata di gara delle America’s Cup World Series 2020 è andata in archivio in quel di Auckland con lo svolgimento delle ultime quattro regate di Round Robin che hanno definito la classifica ...