VIDEO Gregorio Paltrinieri nuoto | “E’ brutto gareggiare senza avere un obiettivo | spero che nel 2021 non ci siano altri rinvii”

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ultima giornata degli Assoluti invernali dia Riccione che va in archivio. Un day-3 in tono minore rispetto alle uscite precedenti, coi pass olimpici che sono rimasti due, ovvero quelli di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e di Thomas Ceccon nei 100 dorso uomini. Sui titoli di coda, poi, è arrivata la solita firma dinei suoi 1500 stile libero. Il campione olimpico, bimondiale e trieuropeo, pur non brillando in termini di condizione, ha nuotato facilmente un non banale 14’45?02, crono con cui avrebbe ottenuto il pass per Tokyo (14’45?0), ma lui il biglietto per il Giappone già lo aveva l’anno scorso. Alle sue spalle si sono classificati il suo compagno di allenamenti Domenico Acerenza in 15’07?92 e Ivan Giovannoni in 15’18?29. “Il tempo è buono per il mio stato di forma. In questo periodo ...