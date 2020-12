VIDEO Gennady Golovkin-Kamil Szeremeta | highlights e sintesi I 4 colpi da ko del kazako | jab micidiale!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020)ha sconfittoper ko al settimo round. Ilha letteralmente travolto il malcapitato polacco sul ring del Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood (USA). Il 38enne si è così confermato Campione del Mondo IBF-IBO dei pesi medi, riuscendo a difendere le cinture iridate per la 21ma volta in carriera (record assoluto, soltanto Canelo Alvarez ha avuto la capacità di sconfiggerlo nel corso della sua carriera). Il ribattezzato GGG è stato letteralmente dominante sul ring e ha travolto il rivale con deidi assoluta bellezza, piazzando quattro sassate decisive che hanno risolto la contesa nel giro di venti minuti. Il suo avversario è infatto finito ko per ben quattro volte: nel primo, nel secondo, nel quarto e nel settimo round, portando ...