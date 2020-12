Vibonese-Palermo | il ‘derby’ di Caffo | “Io | il Catania e l’amicizia con Saraniti Faremo di tutto per vincere”

Leggi su mediagol

(Di sabato 19 dicembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Non una sfida come le altre per Pippo, nato a. "Non come per la partita col, ma questa partita la sento.diper", ha dichiarato il patron dellain un'intervista rilasciata al 'Giornale di Sicilia' alla vigilia della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio 'Luigi Razza'. "Una volta sì che si giocavano dei bei derby, in Serie A. Ora sono precipitate entrambe in terza serie e non è la stessa cosa. Né il, né il, possono stare in Serie C".E IL PUPILLO- "Ilha una bella squadra e un allenatore ...