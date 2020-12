Viaggiare in aereo: nuove regole da rispettare per il coronavirus (Di sabato 19 dicembre 2020) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno di Viaggiare in aereo. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o aereo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Viaggiare in aereo: chi ha indicato le nuove regole? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 dicembre 2020) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno diin. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsin: chi ha indicato le? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ...

fremdfe : Io voglio viaggiare per lavoro e non avere una casa fissa in alcun posto Voglio che la mia casa sia il posto in aer… - louisvsunflower : voglio tornare a viaggiare, ho bisogno di entrare in un aeroporto con le valigie e la prospettiva di un viaggio in aereo. - step_real : RT @step_real: Manca viaggiare!!! L’ultima volta che avete preso l’aereo dove siete andati? Che viaggio era? - ADM_assdemxmi : RT @Unibocconi: In attesa di tornare a volare, come sta il mercato del trasporto aereo? Ne parla Oliviero Baccelli in questa #snacknews di… - Ciakos1 : @GoodbyePopulism @Meteo1970 Forse si potrà vaccinare non prima di settembre/dicembre 21, se tutto va bene e nel fra… -

Le stime della vigilia dicono che in 50mila useranno il treno, mentre 80mila si imbarcheranno su un aereo tra Linate e Malpensa; gli altri 70mila utilizzeranno l’auto. Un flusso di persone che ...

Minardo: “Prezzi indecenti per volare in Sicilia”

Il caro biglietti aerei di questi giorni, certifica, ancora una volta e semmai ce ne fosse bisogno, la necessità che la Sicilia abbia la costante della Continuità Territoriale ed esca da quella condiz ...

