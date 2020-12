Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)DEL 19 DICEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SULLA NETTUNENSE, NEI PRESSI DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULL’APPIA, NEL CENTRO URBANO DI ALBANO LAZIALE; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO A FABRICA DI, DOMANI 20 DICEMBRE IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO, ...