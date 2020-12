Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)DEL 19 DICEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON INCOLONNAMENTI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E FLAMINIO; PER LAVORI URGENTI IN PIAZZA UNGHERIA, LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PORTA ...