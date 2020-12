Verona, la forza è il collettivo: il dato che esalta il lavoro di Juric (Di sabato 19 dicembre 2020) Cesare Prandelli ha esaltato il Veron definendolo un gruppo di giocatori che segue ciecamente le indicazioni del proprio tecnico Ivan Juric Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha esaltato il Verona definendolo un gruppo di giocatori che segue ciecamente le indicazioni del proprio tecnico Ivan Juric. I dati confermano questa teoria. I sette gol del Verona in trasferta in questo campionato sono arrivati da cinque giocatori diversi (più le autoreti di Calabria e Lazzari): quattro delle cinque reti sono state siglate da centrocampisti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Cesare Prandelli hato il Veron definendolo un gruppo di giocatori che segue ciecamente le indicazioni del proprio tecnico IvanNella conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli hato ildefinendolo un gruppo di giocatori che segue ciecamente le indicazioni del proprio tecnico Ivan. I dati confermano questa teoria. I sette gol delin trasferta in questo campionato sono arrivati da cinque giocatori diversi (più le autoreti di Calabria e Lazzari): quattro delle cinque reti sono state siglate da centrocampisti. Leggi su Calcionews24.com

borzi_borzi : 3° posto in campionato e ci mancano tre punti persi a tavolino con il Verona per una stupida disattenzione. Forza R… - trentakarte : @EmpoliCalcio Forza ragazzi a verona per consolidare il primato - rocchigno70 : @FedRedBlack2 @Resenzatrono Scetticismo a parte, di certo non siamo primi per caso, anzi chi ha seguito il Milan fi… - silvaraho : @tcarapezza 5) se devo dare un giudizio da tifoso beota dico che contro verona, parma e genoa mi sarei aspettato 9p… - Alessan70472925 : Verona Sampdoria 1 2 dodicesima giornata di serie A Oggi tutta la squadra a fatto una buona partita ed abbiamo conq… -