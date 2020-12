Verissimo non si ferma per Natale ma cambia orario il 26 dicembre (Di sabato 19 dicembre 2020) Silvia Toffanin non va in ferie come di consueto: il suo programma tv continuerà a far compagnia agli italiani L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 19 dicembre 2020) Silvia Toffanin non va in ferie come di consueto: il suo programma tv continuerà a far compagnia agli italiani L'articolo proviene da Gossip e Tv.

maryland_____ : RT @Ri_Ghetto: Esiste qualcuno che abbia un’opinione negativa di Silvia Toffanin? Non ne ho mai sentito mezzo e tutti i super vip vanno sem… - Feffe1992 : RT @EliaAntonella: I diritti nei confronti di qualcuno non tolgono i diritti a nessuno. #tizianoferro a Verissimo. Lo amo. - Vale1Val91 : RT @Ri_Ghetto: Esiste qualcuno che abbia un’opinione negativa di Silvia Toffanin? Non ne ho mai sentito mezzo e tutti i super vip vanno sem… - MilordMary : Oggi ha #verissimo ci hanno fatto vedere 'la magia'del c'è e non c'è conTiziano Ferro. Ma noi spettatori di… - theogonella : @beppesevergnini @nytopinion Verissimo sul loro potere, ma tutto concesso dai consumatori. È importante educare que… -