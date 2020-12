Verissimo | Antonella Elia | “Tra me e Pietro è finita Filippo Nardi frasi ignobili”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nell’ultima puntata diandata in onda sabato 19 dicembre, dopo Tiziano Ferro ha fatto il suo ingresso nel salotto di Silvia Toffanin. La showgirl e attuale opinionista del GF Vip 5, insieme a Pupo, ha raccontato la verità con qualche aneddoto in più in merito alla fine della storia d’amore tra lei e l’attoreDalle Piane. In una delle puntate del GF Vip 5, la, ha confidato a Alfonso Signorini di avere il cuore in frantumi e di essere single. Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale Cinque,, la ex ragazza di ‘Non è la Rai’ ha voluto svelare degli aneddoti più chiari in merito alla fine della storia d’amore con l’ormai ex fidanzato. Incalzata da Silvia Toffanin,, ha rivelato di nutrire ancora un sentimento nei ...