Venerdì 18 Dicembre 2020 – 285ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

(Di sabato 19 dicembre 2020)Ora inizio: 09:31 Con 153 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl 2040, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. L’opposizione, in segno di protesta, non ha partecipato alla votazione. Nelladi ieri, respinte le pregiudiziali di costituzionalità, ...