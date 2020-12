Vendono vaccini per il Covid: Nas oscurano 2 siti web (Di sabato 19 dicembre 2020) I Nas – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno oscurato due siti che pubblicizzavano e vendevano vaccini per il Covid-19 e l’influenza Continua incessantemente l’attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in relazione all’emergenza sanitaria connessa con la diffusione dell’epidemia di Covid-19 e volta, in particolare, al monitoraggio dell’offerta in vendita… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 19 dicembre 2020) I Nas – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno oscurato dueche pubblicizzavano e vendevanoper il-19 e l’influenza Continua incessantemente l’attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in relazione all’emergenza sanitaria connessa con la diffusione dell’epidemia di-19 e volta, in particolare, al monitoraggio dell’offerta in vendita… L'articolo Corriere Nazionale.

I Nas – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno oscurato due siti che pubblicizzavano e vendevano vaccini per il Covid-19 e l’influenza Continua incessantemente l’attività del Comando ...

