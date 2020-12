Varato decreto “anti Covid” di Natale, pranzo e visite con due parenti o amici. Cosa cambia (Di sabato 19 dicembre 2020) Varato il decreto di Natale, che prevede misure restrittive su tutto il territorio nazionale nel periodo festivo per evitare una pericolosa impennata dei contagi. Il premier Giuseppe Conte ha provato a spiegarlo con tanto di slide, ma gli italiani sono nel pallone. Il provvedimento è composto solo tre articoli che scelgono una linea di rigore, visto anche gli ultimi dati del monitoraggio dell'epidemia della cabina di regia che tornano a segnalare anche un aumento dell'indice di trasmissibilità. Un report che sul rischio di Natale è stato netto e ha dato man forte alle posizioni di rigore avvertendo che "le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di Sars-CoV-2" e "un conseguente rapido aumento dei casi a ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 dicembre 2020)ildi, che prevede misure restrittive su tutto il territorio nazionale nel periodo festivo per evitare una pericolosa impennata dei contagi. Il premier Giuseppe Conte ha provato a spiegarlo con tanto di slide, ma gli italiani sono nel pallone. Il provvedimento è composto solo tre articoli che scelgono una linea di rigore, visto anche gli ultimi dati del monitoraggio dell'epidemia della cabina di regia che tornano a segnalare anche un aumento dell'indice di trasmissibilità. Un report che sul rischio diè stato netto e ha dato man forte alle posizioni di rigore avvertendo che "le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di Sars-CoV-2" e "un conseguente rapido aumento dei casi a ...

