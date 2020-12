Vaccino: prime 600 dosi il 27 dicembre in Toscana, lo annuncia Giani (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo ha detto in una diretta svolta sulla sua pagina ufficiale Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani Leggi su firenzepost (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo ha detto in una diretta svolta sulla sua pagina ufficiale Facebook il presidente della Regione, Eugenio

rtl1025 : ?? Se tutte le procedure di verifica sul #vaccino #PfizerBiontech saranno completate nelle date previste, l'Italia p… - VoceDelTrentino : In Trentino il vaccino sarà pronto già prima di Capodanno. Prime dosi riservate a medici, infermieri, oss e ospiti… - FirenzePost : Vaccino: prime 600 dosi il 27 dicembre in Toscana, lo annuncia Giani - franca_fm : RT @PonytaEle: Vaccino Pzifer: arrivano prime notizie di forti reazioni allergiche, 50% dei pazienti sarebbe a rischio. 'Reazioni + forti d… - mauro40981997 : è per questo che ci salveremo,9750 dosi...ahahahaha Il 27 dicembre le prime 9.750 dosi vaccino in tutta Italia - S… -