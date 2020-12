Vaccino | presidente Aifa Giorgio Palù | «Autorizzazione in Italia il 22 dicembre | la cura sarà per tutti»

(Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo l?della statunitense Fda, la Food and Drug Administration, ilModerna arriverà presto anche in Europa. «Simente verrà valutato...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino presidente

Il Messaggero

Dopo l’autorizzazione della statunitense Fda, la Food and Drug Administration, il vaccino Moderna arriverà presto anche in Europa. «Sicuramente verrà valutato dall’Ema, l’agenzia ...Già il 27 mattina avremo i primi vaccinati a Genova. Poi non ci fermeremo ... avranno più la pressione che hanno dovuto sopportare a novembre” Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni ...