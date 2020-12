Vaccino Moderna, arriva l’ok della Fda: inizia la distribuzione (Di sabato 19 dicembre 2020) Negli Usa viene approvato anche il Vaccino di Moderna. Dopo l’ok della FdA partirà la distribuzione delle prime sei milioni di dosi. Altra giornata storia per la lotta al Covid-19 negli Usa, infatti questa notte la Food And Drug Administration ha dato il via libera alla commercializzazione del Vaccino di Moderna. l’ok è arrivato dopo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Negli Usa viene approvato anche ildi. DopoFdA partirà ladelle prime sei milioni di dosi. Altra giornata storia per la lotta al Covid-19 negli Usa, infatti questa notte la Food And Drug Administration ha dato il via libera alla commercializzazione deldito dopo L'articolo proviene da Inews.it.

