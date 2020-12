Vaccino, al via il 27 dicembre: il piano Aifa, quanto tempo occorre (Di sabato 19 dicembre 2020) Coronavirus, il Vaccino anche in Italia, al via il 27 dicembre la campagna in Italia: il piano Aifa, quanto tempo occorre. Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, ha esposto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ quale sarà il piano vaccinale nel nostro Paese. Si parte il 27 dicembre, “una data concordata con l’Ue per dare un segnale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Coronavirus, ilanche in Italia, al via il 27la campagna in Italia: il. Nicola Magrini, direttore dell’, ha esposto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ quale sarà ilvaccinale nel nostro Paese. Si parte il 27, “una data concordata con l’Ue per dare un segnale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

