USA - Cannabis versus cancro Alcuni dati incoraggianti

(Di sabato 19 dicembre 2020) (da un articolo di Johnny Green su&Tech Today del 18/12/2020) CHI PAGA ADUC l'associazione non percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille) La sua forza sono ...

banjod : RT @Blowjoint: Canada: più di un terzo dei malati oncologici usa terapie a base di #cannabis, secondo una percentuale che, fra 2007 e 2016,… - kenyaEin : Una delle mie amiche ottantenni di Ferrara, piene di risorse che neanche le ventenni, mi manda olio di cannabis per… - CannabisLegion : RT @Blowjoint: Canada: più di un terzo dei malati oncologici usa terapie a base di #cannabis, secondo una percentuale che, fra 2007 e 2016,… - usciamodalmedi1 : RT @Blowjoint: Canada: più di un terzo dei malati oncologici usa terapie a base di #cannabis, secondo una percentuale che, fra 2007 e 2016,… - ondivaga7 : RT @bulide3: ADUC - Droghe - Notizia - USA - Cannabis ricreativa: in New Jersey il più grande mercato legale della costa orientale: https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Cannabis

il Giornale

I titoli della cannabis in Borsa sono ancora sotto del 70% rispetto ai ... 4,8 miliardi di dollari canadesi (3,8 miliardi di dollari Usa).Giovedì 17 dicembre i legislatori del New Jersey hanno approvato una legge per regolamentare e avviare un mercato della marijuana il prossimo anno e che dovrebbe diventare il più grande della costa or ...