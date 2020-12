UNA MAMMA PER AMICA – di nuovo insieme, dal 20 dicembre su LA5 (Di sabato 19 dicembre 2020) Chi non ha desiderato almeno una volta di passare il Natale nell’accogliente e magica Stars Hollow, la pittoresca cittadina dove vivono le ragazze Gilmore? Un sogno che diventa realtà grazie a La5, che ha deciso di fare un grande regalo ai suoi numerosi telespettatori trasmettendo da domenica 20 dicembre – per la prima volta in chiaro e in prima serata – Una MAMMA per AMICA, di nuovo insieme, l’attesissimo sequel targato Netflix che riprende la storia delle amatissime Lorelai e Rory Gilmore, esattamente otto anni dopo la fine della serie originale. Inverno, Primavera, Estate e Autunno sono i titoli dei quattro nuovi capitoli, dalla durata di 90 minuti, in cui ogni episodio è ambientato in una stagione dell’anno. A partire dall’inverno, la miniserie racconta di un nuovo intenso anno ... Leggi su tvsoap (Di sabato 19 dicembre 2020) Chi non ha desiderato almeno una volta di passare il Natale nell’accogliente e magica Stars Hollow, la pittoresca cittadina dove vivono le ragazze Gilmore? Un sogno che diventa realtà grazie a La5, che ha deciso di fare un grande regalo ai suoi numerosi telespettatori trasmettendo da domenica 20– per la prima volta in chiaro e in prima serata – Unaper, di, l’attesissimo sequel targato Netflix che riprende la storia delle amatissime Lorelai e Rory Gilmore, esattamente otto anni dopo la fine della serie originale. Inverno, Primavera, Estate e Autunno sono i titoli dei quattro nuovi capitoli, dalla durata di 90 minuti, in cui ogni episodio è ambientato in una stagione dell’anno. A partire dall’inverno, la miniserie racconta di unintenso anno ...

