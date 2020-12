Un nuovo ceppo di Covid spaventa l’Inghilterra: Londra in lockdown (Di sabato 19 dicembre 2020) Il nuovo ceppo del Covid sviluppatosi in Inghilterra spaventa la popolazione e il Ministro Boris Johnson annuncia nuove misure restrittive Con la seconda ondata del Covid, l’Italia è nei primi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 dicembre 2020) Ildelsviluppatosi in Inghilterrala popolazione e il Ministro Boris Johnson annuncia nuove misure restrittive Con la seconda ondata del, l’Italia è nei primi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - Murandrea1 : RT @Agenzia_Italia: Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - monikindaaaa : RT @ilgiornale: Non ci sono prove che il nuovo ceppo causi più mortalità o influisca sul vaccino. Ma Londra: 'Studio urgente in corso'. Già… - ilgiornale : Non ci sono prove che il nuovo ceppo causi più mortalità o influisca sul vaccino. Ma Londra: 'Studio urgente in cor… - FieldsHighbury : RT @Londra_Italia: ?? BREAKING NEWS ?? Le misure più stringenti a partire già da domani mattina -