Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 19 | 10

(Di sabato 19 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Nelle nuove norme per le festività non ci sono cambiamenti Cerca la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni entrambe sono sempre permessi in condizioni di sicurezza nella piena osservanza delle norme lo riferisce la suggerendo ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione alle nuove regole per le festività la possibilità di andare nelle seconde case all’interno della stessa regione Tra il 24 e 6 gennaio scattata intanto l’ordinanza restrittiva in Veneto Marzaglia precisa è valida fino al 23 alle ore 24 poi decade e valgono le disposizioni nazionali governo impugna quella della Valle d’Aosta sulle aperture in Campania zona arancione scatterà il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione dalle 11 del mattino di vendita con asporto di bevande ...