UFFICIALE – Atalanta, il Papu Gomez non convocato per la sfida con la Roma! (Di sabato 19 dicembre 2020) Atalanta, Gasperini ha deciso di non convocare il calciatore Alejandro Gomez Bergamo – Mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 19 dicembre 2020), Gasperini ha deciso di non convocare il calciatore AlejandroBergamo – Mister Gian Piero Gasperini per-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO - LITE GASPERINI-PAPU GOMEZ: LA DECISIONE DELLA SOCIETA'? > - tuttonapoli : UFFICIALE - Atalanta, Gomez out dalla lista di convocati per 'scelta tecnica' - tuttoatalanta : UFFICIALE: Udinese-Atalanta, c'è la data per il recupero: 20 gennaio alle 15 - Paroladeltifoso : Ufficiale: ecco quando si recupererà Udinese-Atalanta - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #SerieA | E' ufficiale: #UdineseAtalanta sarà recuperata il 20 gennaio -