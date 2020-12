Tutto quello che c’è da sapere sulla congiunzione tra Giove e Saturno (Di sabato 19 dicembre 2020) (foto: Nasa/Bill Dunford)Ormai ci siamo. La lunghissima attesa per l’evento astronomico più atteso dell’anno sta finalmente per finire. A breve, infatti, i due giganti del Sistema solare Giove e Saturno si incontreranno in quella che viene chiamata la Grande congiunzione. Un evento raro e davvero eccezionale: una congiunzione così stretta infatti non si vedeva da 400 anni, dall’epoca di Galileo e Keplero, e sarà anche la prima osservabile a occhio nudo da ben 800 anni, ossia dal 1200 circa. Lunedì 21 dicembre, quindi, sarà un evento imperdibile dove Giove e Saturno si faranno ammirare vicinissimi nei nostri cieli, raggiungendo meno di un decimo di grado di distanza (circa un quinto del diametro apparente della Luna piena). Una vicinanza che potrebbe farli sembrare come un unico astro, ... Leggi su wired (Di sabato 19 dicembre 2020) (foto: Nasa/Bill Dunford)Ormai ci siamo. La lunghissima attesa per l’evento astronomico più atteso dell’anno sta finalmente per finire. A breve, infatti, i due giganti del Sistema solaresi incontreranno in quella che viene chiamata la Grande. Un evento raro e davvero eccezionale: unacosì stretta infatti non si vedeva da 400 anni, dall’epoca di Galileo e Keplero, e sarà anche la prima osservabile a occhio nudo da ben 800 anni, ossia dal 1200 circa. Lunedì 21 dicembre, quindi, sarà un evento imperdibile dovesi faranno ammirare vicinissimi nei nostri cieli, raggiungendo meno di un decimo di grado di distanza (circa un quinto del diametro apparente della Luna piena). Una vicinanza che potrebbe farli sembrare come un unico astro, ...

Si azzuffano in centro lanciandosi di tutto

Violento parapiglia in piazza Costa: i due giovani si sono feriti rompendo anche oggetti. Sul posto ambulanze e polizia ...

