Tutti per 1 – 1 per tutti, i Moschettieri di Veronesi ritornano (ma stavolta su Sky) (Di sabato 19 dicembre 2020) Fantasia, libertà, amore e amicizia. Così come cavalcate, duelli e imboscate. Il tutto nell’incontro fra infanzia ed “età senile”, quella che ormai caratterizza sempre più gli attempati Moschettieri, rimasti in tre dopo la “fuoriuscita” di Aramìs – Sergio Rubini. Con questi ingredienti portati all’ennesima potenza, si presenta tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi, sorta di sequel di Moschettieri del 2018 anche se il regista preferisce evitare etichette. Blockbuster italiano natalizio dell’infausto 2020, e per ovvi motivi impossibilitato ad affollare le sale, sarà on demand per tutti gli abbonati Sky dal 25 dicembre. Se dietro c’è Indiana Production e Vision Distribution per una produzione Sky Original (è il primo film della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Fantasia, libertà, amore e amicizia. Così come cavalcate, duelli e imboscate. Il tutto nell’incontro fra infanzia ed “età senile”, quella che ormai caratterizza sempre più gli attempati, rimasti in tre dopo la “fuoriuscita” di Aramìs – Sergio Rubini. Con questi ingredienti portati all’ennesima potenza, si presentaper 1 – 1 perdi Giovanni, sorta di sequel didel 2018 anche se il regista preferisce evitare etichette. Blockbuster italiano natalizio dell’infausto 2020, e per ovvi motivi impossibilitato ad affollare le sale, sarà on demand pergli abbonati Sky dal 25 dicembre. Se dietro c’è Indiana Production e Vision Distribution per una produzione Sky Original (è il primo film della ...

Pontifex_it : Amare il prossimo come sé stessi vuol dire anche impegnarsi per costruire un mondo dove tutti abbiano accesso ai be… - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - pisto_gol : Sul “rosso”a Insigne bisogna dire due cose: 1^nessuno può fare in campo quello che non farebbe nella vita normale,… - lara_ugolini : RT @massimo4951: Grazie a tutti per le condivisioni Ettore e stato adottato - makeithappen24m : Il mio professore di fisica per tutti questi mesi non ha fatto compiti e interrogazioni e oggi che gli abbiamo chie… -