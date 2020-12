“Tutti gli studi concordano che i danni agli studenti tenuti lontani dalla scuola sono enormi” (Di sabato 19 dicembre 2020) Le scuole aperte sono necessarie per il futuro: si firmano “Scienziate per la Società” e in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera scrivono che “la mancata flessione della curva di contagi negli ultimi giorni e il ragionevole timore che le attuali e più blande misure di contenimento portino a un nuovo aumento di casi a gennaio comincia a minare la certezza” di una riapertura delle scuole italiane in presenza il prossimo 7 gennaio come stabilisce il Dpcm del 3 dicembre scorso. Anna Rubartelli, Paola Romagnani, Giulia Casorati, Anna Mondino, Michela Matteoli, Maria Rescigno, Michela Luconi, Rossella Marcucci, Valeria Poli, Barbara Bottazzi, Lucia Altucci e Francesca Fallarino, le dodici firmatarie, fanno anche notare che “Tutti gli studi concordano che i danni agli ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Le scuole apertenecessarie per il futuro: si firmano “Scienziate per la Società” e in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera scrivono che “la mancata flessione della curva di contagi negli ultimi giorni e il ragionevole timore che le attuali e più blande misure di contenimento portino a un nuovo aumento di casi a gennaio comincia a minare la certezza” di una riapertura delle scuole italiane in presenza il prossimo 7 gennaio come stabilisce il Dpcm del 3 dicembre scorso. Anna Rubartelli, Paola Romagnani, Giulia Casorati, Anna Mondino, Michela Matteoli, Maria Rescigno, Michela Luconi, Rossella Marcucci, Valeria Poli, Barbara Bottazzi, Lucia Altucci e Francesca Fallarino, le dodici firmatarie, fanno anche notare che “gliche i...

silvia_sb_ : Il genio che l’ha inventata: Il #DPCM vien di notte, Se tu esci sono botte, Se nn segui le istruzioni ecco già le… - pisto_gol : Sul “rosso”a Insigne bisogna dire due cose: 1^nessuno può fare in campo quello che non farebbe nella vita normale,… - virginiaraggi : Via IV Novembre è di nuovo aperta al traffico nei due sensi di marcia. Il cantiere va avanti, abbiamo sostituito i… - alex_marchesini : Mi immagino il genio del #CTS che si alza e urla 'Facciamo che i figli valgano solo se minori di 14 anni!' E tutti… - CaterinaMalik12 : La cosa peggiore di essere uno studente universitario è che il weekend tutti escono, hanno piani e prendono la gior… -