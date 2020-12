Tumori | associazioni | ' garantite cure nonostante Covid ma sfida è aperta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - I pazienti con cancro hanno rischiato di pagare un prezzo salatissimo a causa della pandemia da-19, ma l'oncologia e l'ematologia hanno saputo reagire ed hanno affrontato l'emergenza con forza e determinazione. Un rallentamento c'è stato, è innegabile, nella gestione delle patologie croniche e quindi anche nella presa in carico, assistenza e cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici, ma si è anche accumulato un ‘bagaglio culturale' e creato un precedente importante. Ora è tempo di capire come la pandemia ha influito sulla salute dei pazienti e pensare a rimettere in atto una concreta ripresa. A fare il punto è il Gruppo "La Salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato da Salute Donna Onlus insieme a 33di pazienti oncologici e onco-ematologici, nell'ambito del 7° Forum ...