Trono over, lutto per il cavaliere: “Ho perso il mio papà causa Covid” (Di sabato 19 dicembre 2020) Nonostante Uomini e Donne quest’anno abbia creato una fusione tra Trono over e Trono classico, i fan continuano ad appassionarsi superando ogni record di spettatori grazie alle vicende dei principali protagonisti. Purtroppo, il Covid, ha portato in cielo il padre di uno degli ex cavalieri del parterre maschile. Scopriamo subito di chi si tratta. I L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Nonostante Uomini e Donne quest’anno abbia creato una fusione traclassico, i fan continuano ad appassionarsi superando ogni record di spettatori grazie alle vicende dei principali protagonisti. Purtroppo, il, ha portato in cielo il padre di uno degli ex cavalieri del parterre maschile. Scopriamo subito di chi si tratta. I L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

polly_epc : Rodolfo pronto per il trono over. “Sei falza!” #amici20 - nomeutentee_ : @Senzanomeconlak @dayanemeIIo Io non conoscevo zelletta solo perché guardo solo il trono over - Josephinebtvs : @lontanissimo_ Il trono over è il sogno nel cassetto - tempoweb : Uomini e Donne, Gemma Galgani in estasi: fino a dove si è spinta con Maurizio Guerci #gossip #iltempoquotidiano… - bacifinoaridere : @cuorechearde Come sempre poi il trono over regna ?? -