Trasporto scolastico sostenibile, accordo da 20 milioni: le città campane interessate (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto attuativo delle disposizioni per la promozione del Trasporto scolastico sostenibile. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento di progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di Trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di Trasporto ibridi o elettrici. Potranno partecipare alla ripartizione dei fondi i Comuni con una popolazione superiore ai 50mila abitanti e che sono interessati da procedure di infrazione comunitaria che abbiano violato i parametri sulla qualità dell’aria. Tra i comuni della Regione Campania interessati c’è: Acerra, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto attuativo delle disposizioni per la promozione del. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento di progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio diper i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi diibridi o elettrici. Potranno partecipare alla ripartizione dei fondi i Comuni con una popolazione superiore ai 50mila abitanti e che sono interessati da procedure di infrazione comunitaria che abbiano violato i parametri sulla qualità dell’aria. Tra i comuni della Regione Campania interessati c’è: Acerra, ...

AzzolinaLucia : Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba… - Azione_it : La Legge di bilancio usata come pretesto per spartirsi 800 milioni tra maggioranza e il resto delle opposizioni, ri… - IlBacodaSeta : A inizio dicembre, durante la conferenza stampa per illustrare l’ultimo DPCM, Giuseppe Conte ha dichiarato che a ge… - Giancar70336148 : RT @AzzolinaLucia: Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba quat… - oggitreviso : Trasporto scolastico: dalla Provincia arriva il contributo a Mom per potenziare il servizio coi privati… -