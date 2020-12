Tragedia choc: assalita e sbranata da 5 cani della figlia. Poi la terribile scoperta dei carabinieri (Di sabato 19 dicembre 2020) Grugliasco, dramma in famiglia. A pochi giorni dalla Vigilia della piccola cittadina nel Torinese, una donna di 74 anni ha perso la vita nell’abitazione della figlia. Le grida della donna hanno allamato i vicini di casa che hanno immediatamente lanciato l’allarme. A sopraggiungere sul posto, la squadra dei carabinieri e della polizia, ma una volta varcata la soglia di casa, la terribile scoperta. Il corpo della 74enne è stato trovato in una pozza di sangue, letteralmente sbranato dai 5 cani della figlia, ovvero 5 pastori cecoslovacchi. Ancora non è stata resa nota l’identità della donna, ma da quanto si apprende dalle testate giornalistiche locali, la 74enne è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Grugliasco, dramma in famiglia. A pochi giorni dalla Vigiliapiccola cittadina nel Torinese, una donna di 74 anni ha perso la vita nell’abitazione. Le gridadonna hanno allamato i vicini di casa che hanno immediatamente lanciato l’allarme. A sopraggiungere sul posto, la squadra deipolizia, ma una volta varcata la soglia di casa, la. Il corpo74enne è stato trovato in una pozza di sangue, letteralmente sbranato dai 5, ovvero 5 pastori cecoslovacchi. Ancora non è stata resa nota l’identitàdonna, ma da quanto si apprende dalle testate giornalistiche locali, la 74enne è stata ...

