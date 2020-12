Tottenham, non solo Bale: Mourinho vuole riportare Modric in Premier League (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Tottenham è pronto a giocarsi il campionato inglese. Lotta serrata per le posizioni di testa in questa stagione davvero particolare. Ecco che in casa Spurs si progetta per il prossimo futuro ma non solo. Secondo alcuni rumors provenienti dalla Spagna, la dirigenza londinese spinta da José Mourinho starebbe pensando a riportare in Premier League Luka Modric.Tottenham: dopo Bale anche Modriccaption id="attachment 924157" align="alignnone" width="576" Luka Modric Real Madrid (getty images)/captionSecondo quanto affermano diversi media iberici tra cui El Chiringuito, il tecnico del Tottenham José Mourinho vorrebbe riportare a Londra Luka ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilè pronto a giocarsi il campionato inglese. Lotta serrata per le posizioni di testa in questa stagione davvero particolare. Ecco che in casa Spurs si progetta per il prossimo futuro ma non. Secondo alcuni rumors provenienti dalla Spagna, la dirigenza londinese spinta da Joséstarebbe pensando ainLuka: dopoanchecaption id="attachment 924157" align="alignnone" width="576" LukaReal Madrid (getty images)/captionSecondo quanto affermano diversi media iberici tra cui El Chiringuito, il tecnico delJosévorrebbea Londra Luka ...

